RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano
Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté

Laurent Hess
30 août 2025

Ibrahim Salah va quitter le Stade Rennais, direction la Suisse.

Et un flop de plus sur le départ à Rennes… Le club breton poursuit son dégraissage en attendant de terminer son Mercato par l’avenir l’un buteur. Et ce samedi, c’est Ibrahim Salah qui se dirige vers la sortie.

Salah vers le FC Bâle

Arrivé il y a deux ans et demi à Rennes en provenance de la Gantoise pour 7,5 M€, l’attaquant marocain, qui n’entrait pas dans les plans d’Habib Beye, va s’engager avec le FC Bâle. Le club suisse a accepté de verser 2 M€ pour le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2027 au SRFC.

