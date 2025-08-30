Ibrahim Salah va quitter le Stade Rennais, direction la Suisse.

Et un flop de plus sur le départ à Rennes… Le club breton poursuit son dégraissage en attendant de terminer son Mercato par l’avenir l’un buteur. Et ce samedi, c’est Ibrahim Salah qui se dirige vers la sortie.

Salah vers le FC Bâle

Arrivé il y a deux ans et demi à Rennes en provenance de la Gantoise pour 7,5 M€, l’attaquant marocain, qui n’entrait pas dans les plans d’Habib Beye, va s’engager avec le FC Bâle. Le club suisse a accepté de verser 2 M€ pour le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2027 au SRFC.