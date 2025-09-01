Mercato OM : Manuel Akanji ciblé pour renforcer la défense !

En quête de renforts défensifs après plusieurs échecs sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille explore désormais une piste ambitieuse : Manuel Akanji, défenseur central de Manchester City.

Un mercato compliqué pour l’OM

Le club phocéen vit un été mouvementé, marqué par des dossiers non aboutis. Les tentatives pour attirer Dani Ceballos (Real Madrid), Joël Ordoñez (Bruges) ou encore Lutsharel Geertruida (Leipzig) se sont soldées par des échecs. Un constat qui pousse l’OM à envisager des solutions plus audacieuses pour renforcer son effectif.

Akanji, un profil de très haut niveau

Âgé de 30 ans, Manuel Akanji est un cadre de l’équipe de Pep Guardiola à City et un pilier de la sélection suisse. Solide défensivement, doté d’une excellente relance, il évolue aussi bien dans l’axe qu’à droite, un atout précieux pour une défense marseillaise en quête d’expérience et de polyvalence.

Un dossier très complexe

Si l’intérêt est réel, la faisabilité d’une telle opération reste incertaine. Sous contrat avec les Citizens et régulièrement utilisé par Guardiola, Akanji n’est pas un joueur facilement accessible. Son salaire élevé complique la donne pour l’OM.

L’OM tente le coup

Malgré tout, la direction marseillaise a pris des renseignements sur sa situation. Le club phocéen, qui ne veut pas revivre une saison fragile défensivement, rêve d’un renfort d’expérience capable d’apporter immédiatement des garanties.

Reste à savoir si ce dossier n’est pas trop ambitieux au regard des moyens actuels de l’OM.