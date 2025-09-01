C’est un feu vert qui pourrait changer beaucoup de choses du côté de l’OM. Benjamin Pavard a donné son accord pour rejoindre Marseille, un signal fort alors que les Phocéens cherchent à renforcer leur défense avec un joueur d’expérience et de calibre international.

Un bras de fer autour de la formule

Si la volonté du joueur est claire, tout reste à faire entre clubs. L’Inter Milan privilégie un transfert sec, estimant que Pavard représente une valeur marchande importante et un atout encore précieux pour la saison.

De son côté, l’OM pousse pour un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait de limiter les risques financiers tout en s’offrant les services de l’international français.

Un dossier complexe mais ouvert

Les discussions sont donc en cours, mais aucun accord n’a encore été trouvé. La direction marseillaise explore en parallèle plusieurs pistes défensives, consciente que l’opération Pavard pourrait s’avérer longue et incertaine.

Pavard, un coup XXL pour Marseille ?

Champion du monde 2018, pilier défensif de l’équipe de France et fort d’une solide expérience en Bundesliga puis en Serie A, Benjamin Pavard représenterait un renfort de tout premier plan pour l’OM.

Reste désormais à savoir si les Phocéens parviendront à convaincre l’Inter de lâcher leur défenseur, et surtout, sous quelles conditions financières.