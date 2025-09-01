OM Mercato : c’est officiel pour Emerson Palmieri, les dessous du deal dévoilés

Emerson Palmieri est à présent un joueur de l’OM.

«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer l’arrivée en provenance de West Ham du défenseur italien, Emerson Palmieri», annonce l’OM ce lundi via un communiqué

Palmieri, recrue low cost por l’OM

Le latéral gauche italo-brésilien (31 ans) arrivait en fin de contrat à Londres et il va coûter 700.000 € à Marseille, avec 300.000 € de bonus supplémentaires. Le joueur va retrouver la L1 après son passage peu concluant à l’OL lors de l’exercice 2021/2022. International italien (29 sélections), il avait disputé 31 matches de Premier League avec West Ham, la saison passée.