Breel Embolo va bien quitter l’AS Monaco pour le Stade Rennais. Qui officialise deux départs.

Ce lundi matin, il se murmurait que Breel Embolo rechignait à rejoindre le Stade Rennais et que le club breton activait d’autres pistes, notamment celle menant à Lucas Stassin (ASSE). Mais selon L’Equipe, l’attaquant monégasque a donné son accord pour rejoindre Rennes. Il va s’engager pour 4 saisons contre une indemnité de transfert de 15M€ bonus compris.

Rieder et Sishuba quittent le SRFC

Dans l’attente de cette officialisation, le SRFC annonce le départ de Fabian Rieder. Acheté en 2023 pour 15 M€, le milieu de terrain suisse de 23 ans est transféré à Augsbourg. Rennes touchera environ 10 M€ dans l’opération. Rieder va retrouver un championnat qu’il connait bien puisqu’il avait été prêté la saison passée à Stuttgart. Autre départ, celui d’Ayenda Sishuba, prêté à Montpellier (L2) sans option d’achat.