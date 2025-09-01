Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami

MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l&rsquo;Inter Miami
Laurent Hess
1 septembre 2025

Coup de tonnerre au terme de la finale de la Leagues Cup. Au-delà de la large défaite de l’Inter Miami face aux Seattle Sounders (3-0), la nuit floridienne a basculé dans une atmosphère explosive dans une scène impliquant Luis Suarez et Sergio Busquets, les deux anciens joueurs du FC Barcelone.

Nuit agitée après la finale : les gestes qui ont tout fait basculer

À l’ultime coup de sifflet, alors que Lionel Messi, impuissant, devait digérer la déroute de son équipe, les esprits se sont embrasés sur la pelouse. Dans ce chaos, Sergio Busquets a perdu son sang-froid. L’ancien Barcelonais a décoché un coup de poing à Obed Vargas, talent prometteur des Sounders, précipitant ce dernier au sol. Les images, implacables, témoignent de la violence et de l’instant où le match a définitivement dérapé.

Quelques instants plus tard, c’est Luis Suarez qui franchit la ligne rouge. Dans un geste aussi choquant qu’inexplicable, l’attaquant s’en est pris physiquement à un membre du staff adverse, crachant en pleine effervescence post-match. Un nouvel épisode sombre pour un joueur qui, par le passé, s’est régulièrement illustré par des comportements antisportifs. Pour revivre ce moment décisif, un retour sur la finale et ses incidents permet de prendre la mesure de la tension.

Suarez et Busquets : des sanctions lourdes à l’horizon ?

Impossible d’imaginer que la Ligue en reste là. Les gestes de Suarez et Busquets, captés sous tous les angles, devraient déclencher une enquête express de la MLS et des organisateurs de la Leagues Cup. Les deux stars risquent une suspension ferme, une lourde amende et une stigmatisation durable. Pour Obed Vargas, jeune milieu de Seattle dont le parcours retient l’attention, la soirée restera marquée d’un coup aussi brutal qu’inadmissible.

  • Suspensions pouvant aller jusqu’à plusieurs matchs
  • Sanctions financières importantes
  • Éventuelle exclusion temporaire des compétitions

Le cas de Suarez interpelle particulièrement. L’international uruguayen n’en est pas à son premier écart : la multiplication de gestes antijeu dans sa carrière fait craindre une sanction exemplaire, susceptible de marquer un tournant pour la discipline en MLS.

FC Barcelone
#POLEMIQUE

Les plus lus

Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)

Par Laurent Hess
MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami
FC Barcelone...

MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : un contrat courte durée pour Mbemba à Lille
LOSC...

LOSC Mercato : un contrat courte durée pour Mbemba à Lille

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Kolo Muani prêté à Tottenham, Soler s’en va aussi
Liga...

PSG Mercato : Kolo Muani prêté à Tottenham, Soler s’en va aussi

Par Laurent Hess
OM Mercato : Marseille officialise le départ de Rabiot et lui souhaite bonne chance !
Mercato...

OM Mercato : Marseille officialise le départ de Rabiot et lui souhaite bonne chance !

Par Laurent Hess
Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré, la direction de l'OL, n'a pas bien fini son Mercato.
Ligue 1...

OL INFO BUT ! Mercato : c’est fini, Lyon rate ses deux dernières priorités !

Par Alexandre Corboz
OM Mercato : Pavard est Marseillais !
Mercato...

OM Mercato : Pavard est Marseillais !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Odsonne Edouard, c’est officiel
Mercato...

RC Lens Mercato : Odsonne Edouard, c’est officiel

Par Laurent Hess
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports a bloqué Stassin !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Marco Asensio s’en va (officiel)
Liga...

PSG Mercato : Marco Asensio s’en va (officiel)

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : un troisième départ officialisé, direction l’Italie
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un troisième départ officialisé, direction l’Italie

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Kolo Muani à Tottenham, c’est imminent !
Equipe de France...

PSG Mercato : Kolo Muani à Tottenham, c’est imminent !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : une 9e recrue à Lille, en attendant Mbemba !
LOSC...

LOSC Mercato : une 9e recrue à Lille, en attendant Mbemba !

Par Laurent Hess
PSG : Coup dur pour Fabian Ruiz
Liga...

PSG : Coup dur pour Fabian Ruiz

Par Laurent Hess
Martin Satriano (RC Lens) débarque à l'OL.
Ligue 1...

OL Mercato : Lyon officialise la venue de Martin Satriano (RC Lens), les dessous du deal

Par Alexandre Corboz
Stade Rennais Mercato : en attendant Embolo, deux départs officialisés
Mercato...

Stade Rennais Mercato : en attendant Embolo, deux départs officialisés

Par Laurent Hess
ASSE : grosse inquiétude pour Mahmoud Jaber
ASSE...

ASSE : grosse inquiétude pour Mahmoud Jaber

Par Laurent Hess
Georges Mikautadze a fait ses adieux au Groupama Stadium hier lors d'OL - OM.
Ligue 1...

OL Mercato : c’est enfin officiel pour Mikautadze, tous les détails révélés !

Par Alexandre Corboz
OM Mercato : Pavard va signer à Marseille, le montant du deal a filtré !
Mercato...

OM Mercato : Pavard va signer à Marseille, le montant du deal a filtré !

Par Laurent Hess
OM Mercato : c’est officiel pour Emerson Palmieri, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

OM Mercato : c’est officiel pour Emerson Palmieri, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : officialisation imminente pour Odsonne Edouard, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

RC Lens Mercato : officialisation imminente pour Odsonne Edouard, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Embolo va signer !
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : Embolo va signer !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : c’est officiel pour Junior Mwanga
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : c’est officiel pour Junior Mwanga

Par Laurent Hess
OM Mercato : retour à l’envoyeur pour Bamo Meïté !
Ligue 1...

OM Mercato : retour à l’envoyeur pour Bamo Meïté !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet