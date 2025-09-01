Coup de tonnerre au terme de la finale de la Leagues Cup. Au-delà de la large défaite de l’Inter Miami face aux Seattle Sounders (3-0), la nuit floridienne a basculé dans une atmosphère explosive dans une scène impliquant Luis Suarez et Sergio Busquets, les deux anciens joueurs du FC Barcelone.

Nuit agitée après la finale : les gestes qui ont tout fait basculer

À l’ultime coup de sifflet, alors que Lionel Messi, impuissant, devait digérer la déroute de son équipe, les esprits se sont embrasés sur la pelouse. Dans ce chaos, Sergio Busquets a perdu son sang-froid. L’ancien Barcelonais a décoché un coup de poing à Obed Vargas, talent prometteur des Sounders, précipitant ce dernier au sol. Les images, implacables, témoignent de la violence et de l’instant où le match a définitivement dérapé.

Quelques instants plus tard, c’est Luis Suarez qui franchit la ligne rouge. Dans un geste aussi choquant qu’inexplicable, l’attaquant s’en est pris physiquement à un membre du staff adverse, crachant en pleine effervescence post-match. Un nouvel épisode sombre pour un joueur qui, par le passé, s’est régulièrement illustré par des comportements antisportifs. Pour revivre ce moment décisif, un retour sur la finale et ses incidents permet de prendre la mesure de la tension.

Suarez et Busquets : des sanctions lourdes à l’horizon ?

Impossible d’imaginer que la Ligue en reste là. Les gestes de Suarez et Busquets, captés sous tous les angles, devraient déclencher une enquête express de la MLS et des organisateurs de la Leagues Cup. Les deux stars risquent une suspension ferme, une lourde amende et une stigmatisation durable. Pour Obed Vargas, jeune milieu de Seattle dont le parcours retient l’attention, la soirée restera marquée d’un coup aussi brutal qu’inadmissible.

Suspensions pouvant aller jusqu’à plusieurs matchs

Sanctions financières importantes

Éventuelle exclusion temporaire des compétitions

Le cas de Suarez interpelle particulièrement. L’international uruguayen n’en est pas à son premier écart : la multiplication de gestes antijeu dans sa carrière fait craindre une sanction exemplaire, susceptible de marquer un tournant pour la discipline en MLS.