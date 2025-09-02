Après avoir tenté en vain d’attirer Lucas Stassin, c’est désormais un autre attaquant de l’AS Saint-Étienne qui figure dans le viseur du club francilien : Djylian N’Guessan (17 ans), sous forme de joker.

🟥 Rumeur

La journée d’hier a été marquée par l’intense bataille autour de Lucas Stassin, pour lequel les offres s’étaient envolées jusqu’à des montants compris entre 20 et 30 millions d’euros. Mais les discussions ont tourné court, l’ASSE et son actionnaire Kilmer Sport Ventures ayant refusé de céder leur attaquant vedette, malgré l’intérêt pressant du Paris FC.

Désormais, la direction parisienne, soutenue par ses nouveaux investisseurs (Arnault via LVMH et Red Bull), explore d’autres solutions. Et c’est encore du côté du Forez que les regards se portent. Selon L’Équipe, Djylian N’Guessan, considéré comme l’un des talents offensifs les plus intéressants de sa génération stéphanoise, est évoqué en interne comme une possibilité crédible. Moins coûteux et plus accessible que Stassin, l’attaquant de 17 ans représente une alternative séduisante.

Quelle position de Kilmer avec N’Guessan ?

Reste à savoir si l’ASSE se montrera ouverte. Après avoir fermement verrouillé Stassin, les Verts ne semblent pas disposés à affaiblir davantage leur secteur offensif, surtout alors que la saison est encore longue. Mais le statut de joker pourrait faciliter un deal, le marché restant ouvert sous certaines conditions. Pour le Paris FC, l’objectif est clair : trouver rapidement un avant-centre capable de s’intégrer et d’apporter de la profondeur à l’effectif.

Les ambitions du club francilien, désormais porté par une puissance financière inédite, ne se limitent pas à jouer les figurants. Un nom comme celui de N’Guessan s’inscrit parfaitement dans cette stratégie : miser sur des jeunes joueurs à potentiel, capables d’exploser dans un environnement compétitif. Le dossier n’en est encore qu’à ses prémices, mais il illustre une chose : le Paris FC n’a pas dit son dernier mot sur le marché, et entend profiter de chaque fenêtre possible pour se renforcer. Reste à voir si cette fois, Saint-Étienne acceptera de négocier.