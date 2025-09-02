Le gardien de l’ASSE Gautier Larsonneur aurait prolongé son contrat de deux ans, alors qu’il était question de trois initialement.

Ce mardi soir, Mohmaed Toubache-Ter annonce que Gautier Larsonneur a prolongé son contrat avec l’AS Saint-Etienne. Mais de deux saisons, pas de trois, comme initialement annoncé dans les médias. Arrivé dans le Forez en janvier 2023, alors que le club était en L2, le gardien de 28 ans sera donc stéphanois au moins jusqu’en 2028.

Larsonneur était l’un des meilleurs portiers de L2 quand il est arrivé à Saint-Etienne. Il a d’abord permis au club de remonter au classement après une première partie de saison manquée, avant de contribuer à sa remontée lors de la saison 2023-24. En Ligue 1, il a été l’un des rares verts à jouer à son niveau, alors que sa défense était particulièrement poreuse. Le voir continuer à l’ASSE est donc un très bon signal envoyé par Kilmer Sports !