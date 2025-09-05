Carlo Ancelotti n’a pas fait appel à Neymar pour les prochains matches du Brésil, et cela fait beaucoup parler au pays où le foot est roi.

Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des joueurs de la Seleção convoqués pour les rencontres face au Chili et la Bolivie comptant pour la qualification au Mondial 2026. Alors que le Brésil est déjà qualifié, Ancelotti a décidé de ne pas appeler Neymar, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale (79 buts). « Neymar, on n’a pas besoin de le tester. Tout le monde le connaît. Comme les autres, il doit arriver dans une bonne condition physique pour aider l’équipe nationale à donner le meilleur d’elle-même lors de la Coupe du Monde », a justifié l’Italien.

Touché à l’adducteur avec Santos, Neymar a contredit l’Italien en estimant que son absence n’avait rien à voir avec sa condition physique. Et depuis, c’est l’escalade ! En conférence de presse, Ancelotti a glissé : « La vérité, c’est que cette sélection est très compétitive. Nous pensons que la sélection brésilienne compte 70 joueurs qui peuvent participer à la Coupe du Monde ».

Les médias brésiliens soutiennent Ancelotti et allument Neymar

Au Brésil, le débat fait rage. Ronaldinho a soutenu Neymar mais les consultants brésiliens en profitent pour tacler la diva. « Le problème de Neymar est physique. Il n’arrive pas à aider Santos, il n’aidera pas le Brésil », estime la consultante d’UOL Fabiola Andrade. « Neymar n’est plus qu’une ancienne star en activité, et il a trouvé quelqu’un de plus grand que lui dans l’équipe nationale brésilienne», tacle un autre consultant, Juca Kfouri. Egalement consultant, Milly Lacombe abonde dans le même sens : « Ancelotti indique que personne n’est plus grand que le groupe. Et, ce faisant, il rend un grand service au football brésilien. » Et bing !