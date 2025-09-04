Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?

Les choix de Didier Deschamps ont filtré pour le match en Ukraine demain soir…

Didier Deschamps devrait rester assez fidèle à ce qu’il a travaillé cette semaine à Clairefontaine pour le premier match des Bleus dans cette phase de qualification à la Coupe du monde, demain contre l’Ukraine en Pologne (20h45). Même s’il a pris part à la séance collective de ce jeudi, Ousmane Dembélé, à peine revenu avec le groupe, n’est pas à 100 % et ne devrait pas débuter.

Vers un trio Doué-Mbappé-Barcola, avec Olise en 10

Comme l’indique RMC, Didier Deschamps a mis en place un 4-2-3-1 pour le dernier entraînement des Bleus. Et la compo probable est la suivante: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné – Doué, Olise, Barcola – Mbappé