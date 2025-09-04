MLS : Quand Messi annonce à un adversaire qu’il va le blacklister de la sélection argentine !
FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir
Laurent Hess

Laurent Hess
4 septembre 2025

Libre après ses six saisons au FC Nantes, Marcus Coco (29 ans) est dans l’attente d’un nouveau challenge. Deux clubs pensent à lui…

On avait laissé Marcus Coco sur une confession surprenante : approché par un club russe durant l’été, l’ancien latéral droit du FC Nantes n’avait pas donné suite car… ses parents craignaient pour sa sécurité dans un pays en guerre avec l’Ukraine depuis trois ans et demi. Coco a donc poursuivi sa préparation estivale avec l’UNFP, enchaînant les matches amicaux. Mais il pourrait bientôt signer dans un nouveau club.

Coco entre la Roumanie et Israël

En effet, selon L’Equipe, Marcus Coco a reçu récemment deux propositions de contrat, de la part des Roumains de Cluj et des Israéliens de l’Hapoël Tel Aviv. En Roumanie, il pourrait rejoindre Kurt Zouma qui s’est engagé il y a quelques heures avec Cluj. L’ailier ou latéral droit guadeloupéen est en pleine réflexion.

