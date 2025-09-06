PSG, FC Nantes : grosse blessure pour Luis Enrique, plus de peur que de mal pour Luis Castro !
ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts

ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts
Laurent Hess
6 septembre 2025

Ebenezer Zannan peut compter sur son compatriote ghanéen Augustine Boakye depuis son arrivée à l’ASSE cet été.

Rencontré à L’Etrat quelques jours avant le match contre Grenoble (1-1) qu’il n’a pas pu disputer à cause de sa blessure à la cheville, Ebenezer Annan s’est longuement confié à Evect. Le latéral gauche ghanéen, arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade après avoir été formé à Bologne, n’est pas très satisfait de ses premières prestations et déçu de se retrouver sur le flanc aussi rapidement., ce qui ne l’empêche pas de nourrir de grandes ambitions, lui qui veut marquer l’histoire, remonter en L1 et s’installer à l’ASSE, où Augustine Boakye, son compatriote, l’aide bien à s’intégrer.

Boakye a vite fait comprendre à Annan les valeurs stéphanoises

« Je me sens très bien, a confié Annan. Être ici pour moi, c’est un peu comme être en Italie où j’ai vécu. Les joueurs ici sont vraiment sympas, comme le coach, le staff et tout le monde ici au club. Ils sont disponibles pour discuter dès que tu en as besoin. En plus, Augustine Boakye m’aide beaucoup, c’est beaucoup plus facile pour moi d’arriver dans un club où un compatriote évolue déjà. Si j’ai une question, j’ai simplement à lui demander. Il comprend ma langue et parle anglais également. Je le connaissais mais pas personnellement. » Et à Annan d’ajouter… « Je n’ai pas eu de discussion avec lui avant d’arriver mais quand je suis arrivé ici, j’ai parlé avec lui et il m’a dit que ce club serait très bien pour moi. Augustine m’a donné quelques conseils. Il m’a également dit qu’ici, tout le monde était très sympa, très accueillant mais que cela dépendait aussi de comment je m’entrainais, de la manière dont je me battais pour le club et mes coéquipiers. Il m’a dit que si je me battais, tout le monde m’aimerait.»

ASSE
#DÉCLARATIONS

