C’était attendu, c’est officiel : Christopher Wooh quitte à son tour le Stade Rennais.

C’est officiel. A un an du terme de son contrat, Christopher Wooh a été libéré par le Stade Rennais et il s’est engagé ce jeudi au Spartak Moscou. Avec le SRFC, le défenseur international camerounais aura disputé 60 matchs dont 52 titularisations pour 2 buts et 3 cartons rouges, le dernier à Lorient lors de la 2e journée de L1.

Wooh file en Russie

Arrivé plein de promesses, Christopher Wooh n’a jamais véritablement trouvé sa place dans la charnière défensive du Stade Rennais. Après trois saisons en dent de scie en Bretagne, il a peiné à convaincre et n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Ce transfert vient ponctuer un été totalement inédit pour le Stade Rennais, qui atteint la barre des 27 départs. Une saignée sans précédent. L’ancien joueur de VA et du RC Lens s’est engagé jusqu’en 2029 avec le Spartak.