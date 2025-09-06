Coup double pour l’AS Saint-Étienne ce vendredi. En transférant Benjamin Bouchouari à Trabzonspor pour environ 4 millions d’euros, le club ligérien a non seulement rempli ses caisses, mais il s’est aussi séparé d’un joueur blessé qui n’aurait pas rejoué avant plusieurs mois.

Benjamin Bouchouari n’est plus un joueur de l’ASSE. Le milieu de terrain marocain, recruté en 2022 et apprécié pour son volume de jeu, s’est engagé hier avec Trabzonspor. Le transfert, estimé à 4 millions d’euros, tombe à pic pour les finances stéphanoises et soulage un effectif qui devait composer sans son dynamiteur du milieu. Touché au dos, le joueur souffre en effet d’une spondylolyse, une fracture de stress vertébrale qui nécessite une convalescence longue et délicate.

Le club turc a assumé ce pari médical. Le directeur sportif Fatih Tekke s’est montré transparent en conférence de presse : « J’ai personnellement pris le risque pour Benjamin Bouchouari. Il faudra encore un mois à un mois et demi de préparation. Sans sa blessure, nous n’aurions pas pu l’acheter à ce prix. » Des propos qui confirment la situation : Trabzonspor mise sur le talent et la valeur future du joueur, mais doit composer avec son absence immédiate.

Bouchouari out jusqu’à début novembre !

Le diagnostic n’est pas anodin. Dans les cas les plus optimistes, une spondylolyse guérit en deux ou trois mois, mais elle peut s’étendre à six mois dans les formes plus sévères. Pour l’ASSE, cela signifiait que Bouchouari n’aurait sans doute pas rejoué avant fin octobre, voire début novembre. Une absence longue pour un élément central du dispositif, difficile à compenser dans une saison où chaque point compte.

En acceptant cette offre, le président Ivan Gazidis a validé une opération à plusieurs dimensions : un gain financier intéressant, un allègement de l’effectif, et la possibilité de réinvestir sur un profil immédiatement opérationnel. Car si Bouchouari était apprécié, son indisponibilité fragilisait trop la rotation stéphanoise. À Trabzonspor, Bouchouari aura le temps de se soigner et de retrouver son niveau progressivement.