Equipe de France : le PSG et le Real Madrid unis face au staff de Deschamps ?
ASSE Mercato : pistée par Salzbourg, la dernière trouvaille des Verts harangue déjà les supporters !

Loïc Perrin (ASSE)
Bastien Aubert
8 septembre 2025

À seulement 18 ans, Modibo Sissoko bouscule déjà les codes avec un choix décisif et affirmé : rejoindre l’AS Saint-Étienne pour poursuivre son ascension. Loin d’être un simple transfert parmi tant d’autres, la venue du milieu de terrain malien incarne une ambition nouvelle pour le club comme pour le joueur, qui rêve haut et voit grand.

Un été décisif : Sissoko choisit le Forez

Dès l’ouverture du mercato, Modibo Sissoko s’est retrouvé au cœur d’un tourbillon de sollicitations européennes. Repéré notamment par le RB Salzbourg, le jeune international U17 n’a pas cédé aux sirènes autrichiennes ni aux propositions d’autres clubs déjà séduits par son potentiel exceptionnel. Après une série d’essais relevés à l’étranger, il tranche et s’engage avec détermination dans le projet stéphanois.

Ce choix fort, il le revendique : poser ses valises dans le Forez, là où l’histoire et la ferveur se conjuguent. Avec son arrivée officialisée cet été, Sissoko veut s’imposer dans une équipe à dimension historique. Pour une présentation complète de Modibo Sissoko, nouvelle recrue de l’ASSE, la dynamique de son transfert ne laisse planer aucun doute : la page qui s’ouvre sera écrite avec ambition.

Un parcours prometteur de Bamako à Saint-Étienne

Né le 17 décembre 2006 à Bamako, Sissoko a gravi les échelons d’une filière d’excellence. De la Magic Foot Académie à la célèbre académie Jean-Marc Guillou, il forge son jeu dans l’exigence technique et mentale, côtoyant la rigueur qui a vu éclore d’autres talents maliens devenus références.

Le passage au Guidars FC, club dynamique de la capitale, parachève une formation exigeante. C’est pourtant avec la sélection U17 malienne, lors du mondial 2023, que Sissoko éclate sur la scène internationale en contribuant activement à la belle troisième place de son pays. Un tempérament de compétiteur se devine déjà, entre engagement total et faim de victoire, valeurs justement incarnées par la maison verte.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ASSE s’intéresse à de jeunes joueurs prometteurs du continent africain, comme en témoignent le contexte du mercato et concurrence autour des jeunes talents africains sur le marché actuel.

Un concurrent mentalement prêt pour le Chaudron

Signe des grands, Modibo Sissoko est déjà familier de la pression et des attentes. À 18 ans, il ne s’en cache pas : intégrer Saint-Étienne, c’est embrasser une passion, s’immerger dans un environnement aussi exigeant qu’unique. « Le Chaudron, c’est la chaleur, la ferveur, la pression. Je suis prêt à en faire ma force », souffle-t-il, conscient de se retrouver devant un public fidèle.

Reconnaissant envers l’accueil reçu, il affiche une motivation sans faille à rendre la pareille et à s’inscrire dans la tradition des joueurs qui ont marqué les Verts. S’il veut avant tout jouer et progresser, il entend aussi écrire sa propre histoire et devenir une référence pour les jeunes talents africains.

Son tempérament et sa maturité étonnent. Les supporters ont déjà pu le découvrir à travers les débuts et premières déclarations de Modibo Sissoko à l’ASSE, révélant un jeune homme ambitieux, lucide et enthousiaste.

Première étape en équipe réserve avant le grand saut

Arrivé en prêt pour une première période d’adaptation, Sissoko découvre le Centre Robert-Herbin avec l’équipe réserve, en National 3. Cette phase, il la vit non comme un frein mais comme un accélérateur : chaque entraînement, chaque minute sur le terrain devient une opportunité de progresser et d’affiner son jeu, avec la volonté affichée de s’imposer à terme chez les professionnels.

L’option d’achat intégrée dans son contrat souligne la confiance du club dans son potentiel. Ses premières expériences en Coupe de la confédération CAF démontrent que ce jeune milieu sait répondre présent, tout en gardant l’humilité qui forge les grandes carrières. Pour appréhender la trajectoire et les ambitions du joueur, consultez l’interview exclusive de Modibo Sissoko et ses ambitions à Sainté dévoilant sa détermination à marquer les esprits en vert.

Ses objectifs sont simples et clairs :

  • Gagner en expérience au sein du groupe réserve
  • Saisir chaque opportunité de montrer son talent
  • S’inscrire durablement dans le projet sportif de l’ASSE

Ce dynamisme ne laisse pas indifférent, à l’image du club qui multiplie les initiatives pour miser sur la formation et la jeunesse. Un regard sur le contexte du football malien et l’actualité de Sissoko permet de comprendre l’importance de ce recrutement pour le projet stéphanois.

L’histoire malienne et stéphanoise de Modibo Sissoko ne fait que commencer. Découvrez l’évolution de ce jeune milieu de terrain prometteur à chaque match et dans chaque défi, alors que le Forez retient son souffle devant la possible éclosion d’un futur cadre. Les Verts tiennent peut-être là la pépite qui saura, avec fraîcheur et ambition, rallumer la flamme du Chaudron.

