À l’approche du choc contre Clermont, Eirik Horneland doit trancher : miser en pointe sur Lucas Stassin ou bouleverser l’équilibre offensif de l’AS Saint-Étienne ? Ce choix pourrait peser lourd dans la course à la montée.

Stassin, l’énigme mentale sous la loupe du coach

Entre transfert avorté et désillusions estivales, l’attaquant belge (20 ans, engagé jusqu’en 2028) n’a pas encore trouvé sa place : trois matchs, 84 minutes, aucun but, et une absence chez les Espoirs belges. Pour Horneland, relancer Stassin ne relève pas que du sportif : c’est une question de confiance et de reconstruction mentale, essentielle avant un rendez-vous décisif.

Horneland, architecte d’un casse-tête offensif

Le technicien norvégien doit jongler. Joshua Duffus, puissance révélée contre Rodez, séduit déjà par son impact physique et attire l’attention de clubs européens. À ses côtés, Augustine Boakye, créatif et mobile (1 but, 3 passes en 4 rencontres), dynamite les défenses mais manque d’instinct de buteur. L’alternative : tout miser sur la nouveauté, ou remettre Stassin face à ses responsabilités pour provoquer le déclic.

Une décision aux répercussions collectives

Horneland doit faire plus qu’un choix de compo. Relancer Stassin, c’est jouer la carte du potentiel sous pression et parier sur un réveil décisif. Le laisser sur le banc, c’est affirmer la culture de la concurrence et l’exigence du collectif, alors que Duffus et Boakye montent en puissance. La progression de Duffus chamboule les équilibres et oblige tous les attaquants à élever leur niveau.

Clermont : le choix mental d’Horneland pour viser la montée

Dans une fin de saison où aucun point ne sera offert, la gestion psychologique d’Eirik Horneland fait figure de pivot stratégique. Son verdict sur Stassin dira beaucoup de l’état d’esprit de l’ASSE : rebâtir sur la résilience du jeune Belge, ou tout miser sur la dynamique collective. Le futur proche des Verts se joue dans ce choix, sous l’œil impatient du peuple stéphanois.