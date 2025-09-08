Les jeunes internationaux de l’ASSE ont été à leur avantage eux aussi…

La trêve internationale s’est bien passée pour les joueurs de l’ASSE. Dylan Batubinsika a pu rejouer avec la RD Congo, Irvin Cardona a débuté avec Malte et Zuriko Davitashvili a flambé. Trois après son but contre la Turquie, le Géorgien a délivré dimanche une passe décisive contre la Bulgarie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec un succès la clé (3-0).

El Jamali, Gadegbeku et Dodote victorieux avec les U19

Mais ce n’est pas tout. Trois joueurs formés à l’ASSE étaient sur le pont eux aussi à Clairefontaine avec deux matches amicaux contre l’Irlande : le défenseur Axel Dodote et les milieux Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali. Et tous les trois ont participé aux deux victoires des Bleuets (4-1) et (1-0), même si Dodote a été le seul à jouer aujourd’hui, lors de la seconde rencontre.