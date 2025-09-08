Les Socios Verts auraient déjà récolté l’argent nécessaire à leur entrée au capital de l’ASSE.

Le 19 août dernier, les Socios Verts avaient tenu une conférence de presse à la Brasserie Geoffroy-Guichard pour annoncer leur entrée au capital de l’ASSE. Une entrée validée par Kilmer Sports Ventures mais conditionnée à une levée de fonds, à hauteur de 120 000 euros. Trois semaines plus tard, le mouvement indique à Ici Saint-Etienne Loire que l’objectif est déjà atteint !

125 000 euros déjà récoltés par les Socios Verts

125 000 euros ont déjà été récoltés en plus du rachat des parts de Vincent Tong-Cuong, ancien directeur général de l’ASSE, qui leur a revendu ses parts. Tout semble donc en ordre pour que les Socios Verts valident leur entrée à l’ASSE, où ils devraient détenir 0,1% du club. Une grande étape pour le mouvement, qu’ont intégré plusieurs anciennes gloires des Verts, comme Michel Platini et Lubomir Moravcik.