Au Barça, on se plaint de la gestion de Carlo Ancelotti, l’ancien coach dui Real Madrid, aujourd’hui à la tête du Brésil.

Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026 depuis le mois de juin, le Brésil s’apprête à défier la Bolivie pour le dernier match des éliminatoires cette nuit. Alors que les joueurs du Real Madrid, Vinícius Jr, Rodrygo et Éder Militão, sont restés à Madrid pour se reposer, Raphinha, lui, pourrait lui être une nouvelle fois titularisé par l’Italien, alors que la rencontre se jouera à plus de 4 000 mètres d’altitude en Bolivie.

La presse catalane met la pression sur l’ancien coach du Real Madrid

Ce lundi, la presse catalane s’étonne de cette gestion et veut y voir un signe qu’Ancelotti fait les affaires de son ancien club du Real. SPORT évoque une guerre froide ravivée entre le Barça et la fédération brésilienne, qualifiant sa gestion de Raphinha de « scandale ». Ni plus, ni moins ! Un moyen de faire pression sur Ancelotti, et de le dissuader d’aligner le Brésilien ? Réponse dans quelques heures…