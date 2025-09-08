À Marseille, la pression n’a jamais semblé aussi forte sur les épaules de Leonardo Balerdi. Pourtant, alors que les critiques pleuvent depuis le début de saison, l’Argentine lui tend la main.

Le coup d’envoi de la saison 2025/26 de Ligue 1 n’épargne rien à Leonardo Balerdi. En trois rencontres, le défenseur de l’OM a tout joué, mais ses prestations laissent les suiveurs sur leur faim. Des erreurs individuelles grèvent son bilan et le Mercato menace son statut de titulaire avec les arrivées de Pavard, Aguerd et Medina.

Balerdi devrait débuter contre l’Equateur

La parenthèse internationale arrive donc au meilleur moment. Pour Balerdi, ce break offre non seulement la possibilité de souffler, mais aussi de rebondir loin de la pression du Vélodrome. Sa convocation pour la fenêtre internationale, ponctuée de deux titularisations sur les cinq derniers rassemblements, confirme la foi du sélectionneur en son potentiel. Les médias nationaux, eux, voient en lui un pilier en devenir, apte à épauler un autre cadre de la défense, Nicolás Otamendi. Ce devrait être le cas lors du prochain match. La nuit prochaine, l’Argentine défie l’Équateur et privée de Romero, devenu capitaine de Tottenham et récemment prolongé chez les Spurs, la sélection de Scaloni doit recomposer sa charnière. La confiance devrait se porter sur Balerdi, aux côtés d’Otamendi. Pour le défenseur marseillais, il ne s’agit pas seulement de colmater une absence : c’est un véritable test, un moment clé dans sa jeune carrière internationale. Face à l’Équateur, Balerdi devra montrer qu’il peut devenir un point d’ancrage fiable pour la défense argentine, mais aussi démontrer à ses détracteurs hexagonaux qu’il peut retrouver son meilleur niveau.