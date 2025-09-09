Les supporters de l’AS Saint-Étienne peuvent souffler. Inquiet de l’absence remarquée de Lucas Stassin (20 ans) à l’entraînement, le peuple vert a enfin reçu une clarification rassurante.

L’absence de Lucas Stasisn à la séance d’entraînement d’hier a l’ASSE a fait causer. Sur les réseaux sociaux, bon nombre de supporters stéphanois se sont demandé si l’attaquant belge n’était pas en train de faire « une Pierre Ekwah », à savoir bouder pour forcer son départ au mercato. Que nenni ! Le média Transfer Radar a tenu à rassurer tout le monde via un message publié sur X : « Suite à de nombreux messages privés, nous pouvons vous confirmer que Lucas Stassin sera de retour à l’entraînement avec le groupe professionnel mardi matin. »

Plus de peur que de mal pour Stassin

Une annonce qui met fin à plusieurs jours de doutes. Beaucoup de supporters de l’ASSE craignaient également une blessure sérieuse ou un problème plus profond concernant Stassin, recruté l’été dernier en provenance d’Anderlecht. Finalement, il ne s’agissait que d’une absence temporaire, et le joueur sera bien opérationnel pour retrouver ses coéquipiers dès ce début de semaine. Il ne serait pas de trop pour le périlleux déplacement qui attend l’ASSE à Clermont ce samedi en Ligue 2 (20h).