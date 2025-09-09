La page du mercato estival est officiellement tournée à Saint-Étienne, mais la cellule de recrutement ne relâche pas ses efforts au sujet du dégraissage alors que plusieurs marchés étrangers restent ouverts et que le club espère trouver une porte de sortie à certains joueurs qui ne rentrent plus dans les plans d’Eirik Horneland.

L’AS Saint-Étienne : un effectif à alléger après le mercato estival

Pas question pour les dirigeants stéphanois de s’attarder sur une signature de dernière minute. Selon Evect, la priorité affichée est désormais de réduire un groupe professionnel toujours trop dense pour les exigences de la Ligue 2. Malgré la clôture du marché en France, la direction reste mobilisée, comme en témoigne une cellule de recrutement toujours à la manœuvre pendant la trêve internationale. L’heure est au départ, pas à l’arrivée de nouveaux renforts.

Maçon, Batubinsika et Miladinovic : une situation encore incertaine

Parmi les dossiers chauds du moment, trois noms ressortent. Yvann Maçon, défenseur polyvalent, est sous contrat jusqu’en 2027, mais son avenir à l’ASSE semble écrit en pointillés. Le club l’a récemment proposé à plusieurs équipes en Turquie et en Grèce, pays où le marché se prolonge. Après sa blessure, ce joueur a connu des passages remarqués avant d’être freiné dans sa progression, comme le rappelle la grave blessure d’Yvann Maçon à l’ASSE.

Le cas de Dylan Batubinsika intrigue également : sous contrat jusqu’en 2026, le défenseur central a attiré l’œil de quelques clubs pendant l’été, surtout du côté de la Turquie et de la Grèce. Cette expérience européenne, couplée à un parcours international avec la RD Congo, lui offre un profil recherché. Pour Igor Miladinovic, jeune milieu serbe peu utilisé cette saison, une solution pourrait être trouvée du côté de la Serbie afin de retrouver du temps de jeu indispensable à sa progression.

Les championnats où le mercato reste ouvert

Plusieurs fenêtres de transferts étrangères offrent encore une opportunité de boucler des mouvements de dernière minute. Voici les principaux marchés où des signatures restent possibles :

Chypre : jusqu’au 9 septembre

Arabie Saoudite : jusqu’au 11 septembre

Turquie et Grèce : jusqu’au 12 septembre

Mexique : jusqu’au 13 septembre

Qatar : jusqu’au 16 septembre

Serbie : jusqu’au 19 septembre

Israël : jusqu’au 22 septembre

Les dirigeants stéphanois n’ont donc pas totalement refermé la porte et restent en veille sur ces différents marchés.

Quel avenir pour les indésirables stéphanois ?

L’avenir à très court terme de Maçon, Batubinsika et Miladinovic est suspendu à la capacité du club à concrétiser une opportunité à l’étranger. Pour l’ASSE, réussir à alléger son effectif sur ces derniers jours de mercato pourrait aussi ouvrir d’autres perspectives, notamment sur la gestion du groupe ou la préparation de la saison à venir. Reste désormais à savoir si l’un des championnats aux portes encore ouvertes leur offrira un nouveau terrain d’expression.

Pour compléter le profil du polyvalent défenseur guadeloupéen, découvrez la fiche détaillée de Yvann Maçon sur le site de L’Équipe. Les regards sont tournés vers les prochaines échéances, avec la perspective de voir certains joueurs rebondir à l’étranger et offrir à Saint-Étienne une bouffée d’air bienvenue au sein de son effectif professionnel.