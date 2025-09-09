C’est officiel : Jean-Kévin Duverne ne portera plus le maillot du FC Nantes cette saison. Le défenseur de 28 ans a été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de l’exercice 2024-2025 au KAA La Gantoise, pensionnaire de Jupiler Pro League.

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Brestois, Jean-Kévin Duverne n’a jamais réellement trouvé sa place dans la rotation du FC Nantes. Cette situation a conduit les dirigeants nantais à lui ouvrir la porte d’un départ temporaire, afin qu’il retrouve du temps de jeu et relance sa carrière.

La destination belge, elle, n’est pas anodine. Le KAA Gent, habitué aux compétitions européennes, offre un cadre compétitif qui pourrait permettre au défenseur de franchir un nouveau cap. L’occasion aussi de se montrer sur une scène différente, alors que sa situation au FC Nantes s’était nettement compliquée ces derniers mois.

Pour le FC Nantes, ce départ sonne comme un nouveau joli coup en terme de dégraissage. Reste à voir sir Luis Castro saura le compenser avant un périlleux déplacement des Canaris à Nice ce samedi (17h) lors de la 4e journée de Ligue 1.