L’ancien coach de l’ASSE et de l’ESTAC se veut confiant sur la saison qui attend l’ASSE.

Sans club depuis son départ du Clermont Foot en milieu de saison dernière, Laurent Batlles était l’invité du Sainté Night Club lundi soir. Selon le technicien, l’ASSE est à l’aube d’un mois important. « Là, tu joues des équipes formatées Ligue 2 : Clermont, Amiens, Guingamp, Montpellier qui a une équipe costaude, et Reims. Ce mois peut déjà être décisif. Tu prends des points contre ces équipes, tu les mets derrière avec trois points de moins, et ça peut compter pour les barrages », a glissé l’ancien milieu de terrain.

Batlles voient les Verts « largement au dessus »

Batlles a fait part de son optimisme, en mettant en avant la qualité de l’effectif dont dispose Eirik Horneland. « Je pense que la montée va se jouer entre six ou sept équipes. Mais pour moi, Saint-Étienne est largement au-dessus. Logique vu leur recrutement. Quand tu veux monter, il faut être solide. Nous, à Troyes, on avait été champions avec 77 points et seulement sept défaites. Et franchement, je ne vois pas Saint-Étienne perdre autant de matchs. Je suis optimiste. »