Libre après ses six saisons au FC Nantes, Marcus Coco (29 ans) s’est engagé avec Cluj, en Roumanie.

On avait laissé Marcus Coco sur une confession surprenante : approché par un club russe durant l’été, l’ancien latéral droit du FC Nantes n’avait pas donné suite car ses parents craignaient pour sa sécurité dans un pays en guerre avec l’Ukraine depuis trois ans et demi. Coco a donc poursuivi sa préparation estivale avec l’UNFP, enchaînant les matches amicaux. Mais il vient de signer dans un nouveau club ce jeudi

Coco file à Cluj

En effet, Marcus Coco s’est engagé avec les Roumains du CFR Cluj où il rejoint Kurt Zouma «CFRists, nous sommes heureux de vous annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, Marcus Coco est le nouveau joueur de notre équipe ! Marcus est un joueur polyvalent qui a joué en ligue française jusqu’à présent dans sa carrière. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille CFR et beaucoup d’autres réalisations à Gruia !», indique le club roumain.