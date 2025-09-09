Le Real Madrid avait boycotté l’édition 2024 du Ballon d’Or. Et Florentino Pérez a pris sa décision pour la cérémonie du 22 septembre prochain…

En octobre dernier, Rodri a été sacré Ballon d’Or et cela a provoqué la colère du Real Madrid. Absent de la cérémonie, le Real a crié au scandale en estimant que Vinicius Jr méritait plus le trophée que le milieu de terrain espagnol de Manchester City. Et il faut croire que Florentino Pérez a la rancune tenace. En effet, selon Marca, le président merengue a décidé de sécher encore une fois la cérémonie.

Le Real ne se déplacera pas au Ballon d’Or

Après une saison 2024/2025 sans trophée majeur remporté, le Real Madrid sait que, le 22 septembre, ses représentants ont peu de chance de glaner un trophée. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham, sont les seuls nominés. France Football a tenté de renouer contact avec la Maison Blanche. Mais Marca révèle que les réunions entre le Real et les organisateurs du Ballon d’Or n’ont pas abouti.