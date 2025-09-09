La prestation de l’ancien gardien du PSG hier avec l’Italie n’est pas pour rassurer les supporters de son nouveau club, Manchester City.

Après avoir passé sa visite médicale à Florence où il était en stage avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a enfin rejoint Manchester ce mardi, au lendemain d’une victoire de l’Italie en Israël (5-4) qui fait beaucoup parler Outre-Manche. Car si Donnarumma a été crédité d’un très surprenant 6,5/10 par le Corrier dello Sport et la Gazzetta dello Sport, sa prestation n’a pas du tout rassuré.

La presse anglaise n’épargne pas Donnarumma

Les tabloïds anglais mettent en avant sa fébrilité. « Le match s’est avéré difficile pour le nouveau venu de Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Le gardien a réalisé quatre arrêts, mais il a encaissé quatre buts. En début de match, il a même envoyé un corner dans ses propres filets avant que l’arbitre ne lui épargne sa boulette.» De son côté, The Sun a surtout retenu sa bourde. «Donnarumma a envoyé le ballon dans son propre filet après une horrible erreur, mais l’arbitre l’a sauvé alors qu’il avait presque offert à Israël un premier but choquant. Toujours dans le Sun, un supporter de City qualifie Gigio de «nouveau André Onana en Premier League», et un autre s’inquiète : « Ici en Premier League, sur les corners, ils vont dévorer Donnarumma tout cru !» Les débuts de l’ancien parisien sont programmés dès ce week-end, face à Manchester United.