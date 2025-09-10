Benjamin Pavard est un joueur de l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018 a atterri ce matin à l’aéroport de Marignane, où il a confié sa joie de rejoindre le club phocéen. « Je suis heureux d’être ici, déjà focus sur le match de vendredi contre Lorient », a déclaré l’international français, déterminé à s’imposer rapidement sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Un rôle hybride dans le système de De Zerbi

Avec Pavard, l’OM s’offre un défenseur au profil rare. Habitué à évoluer en latéral droit, mais également capable d’être défenseur central droit, il offre une polyvalence précieuse. Dans l’animation de De Zerbi, Pavard pourrait occuper un rôle hybride, basculant d’un poste à l’autre selon les séquences de jeu. Un atout majeur dans un système où la flexibilité est primordiale.

La concurrence s’annonce féroce en défense centrale

L’arrivée de Pavard relance forcément le débat en défense. Hier soir, Leonardo Balerdi était titulaire avec l’Argentine mais sa prestation a laissé des traces : une erreur malheureuse a conduit à un carton pour Nicolas Otamendi, rappelant sa bourde face à l’OL qui avait coûté l’expulsion de CJ Egan Riley.

Dans ce contexte, Pavard pourrait rapidement s’imposer dans l’axe et devenir une solution prioritaire pour De Zerbi.

Une défense marseillaise en pleine mutation

L’OM est en train de remodeler complètement son arrière-garde. Avec le retour de Facundo Medina, l’arrivée de Nayef Aguerd et désormais celle de Benjamin Pavard, les cartes sont rebattues. La défense marseillaise pourrait donc avoir un tout nouveau visage dans les prochaines semaines – et ce n’est sans doute pas un mal, après les erreurs individuelles qui ont trop souvent coûté cher.

Disponible dès vendredi contre Lorient ?

La grande question reste désormais : Pavard sera-t-il titulaire dès vendredi contre Lorient ? Tout dépendra de la décision de Roberto De Zerbi, mais le joueur, lui, se dit prêt. L’OM pourrait ainsi présenter une défense totalement renouvelée, symbole d’une nouvelle ère défensive au Vélodrome.