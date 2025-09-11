Dixième meilleur buteur de l’histoire de l’OM, où il a joué cinq saisons, Mamadou Niang aurait pu jouer au PSG, qui lui avait proposé en premier un contrat.

Canal+ a diffusé une séquence étonnante, hier, sur les réseaux sociaux, issue de l’émission Détective Mathoux. Mamadou Niang est interrogé par Hervé Mathoux et révèle qu’il a failli signer au PSG ! Celui qui a passé cinq saisons à l’OM, entre 2005 et 2010, inscrivant 100 buts, ce qui en fait le dixième canonnier de l’histoire du club phocéen, avait d’abord été contacté par Paris, qui lui avait transmis un contrat. Il jouait alors à Strasbourg, où son duo avec Mickaël Pagis, reformé ensuite à Marseille, faisait des miracles sous la direction d’Antoine Kombouaré.

Niang était prêt à signer au PSG après Strasbourg

Dans la séquence, Niang reconnaît avoir eu des contacts avancés avec le PSG mais qu’à partir du moment où l’OM est entré dans la danse, il n’a pas hésité. Hervé Mathoux lui dit que s’il avait été parisien, il serait en train de célébrer la victoire en Champions League, Niang lui répond qu’à Marseille, ça fait longtemps qu’elle est fêtée. Toutefois, beau joueur, le Franco-Sénégalais félicite le club de la capitale pour son succès du 31 mai dernier à Munich.

Cette séquence ne manquera pas de surprendre la jeune génération, qui n’a connu qu’un PSG dopé financièrement par le Qatar et qui ne doit pas comprendre que l’OM ait pu chiper un joueur à son grand rival. C’est qu’avant QSI, Marseille avait des moyens supérieurs à Paris.