L’Olympique de Marseille voit enfin le bout du tunnel. À l’heure d’accueillir Lorient au Vélodrome, Roberto De Zerbi peut compter sur un groupe quasi au complet, une première attendue depuis de longues semaines. Un signal fort envoyé par le club phocéen à quelques jours d’une série décisive, en championnat comme en Europe.

De Zerbi rassure : groupe presque au complet

Lors du traditionnel point presse d’avant-match, De Zerbi n’a caché ni son soulagement ni sa détermination : « Tout le monde va bien. Tout le monde est disponible. » L’entraîneur marseillais retrouve pratiquement tous ses éléments, des retours de blessure aux revenants des sélections. Il a notamment mis en avant l’importance du retour de Paixao, éloigné du groupe depuis son arrivée, mais aussi celui de Medina, absent lors des dernières échéances. Pour De Zerbi, ces nouveaux atouts offrent enfin de la stabilité et des options accrues au moment d’attaquer un calendrier dense.

Recrues, revenants : qui sera prêt contre Lorient ?

Igor Paixao : de retour avec le groupe, l’ailier brésilien de 25 ans pourrait débuter, apportant ses dribbles incisifs et une fraîcheur offensive précieuse.

: de retour avec le groupe, l’ailier brésilien de 25 ans pourrait débuter, apportant ses dribbles incisifs et une fraîcheur offensive précieuse. Medina : de retour à l’entraînement et apte à jouer, il compensera une absence défensive qui a pesé dernièrement.

: de retour à l’entraînement et apte à jouer, il compensera une absence défensive qui a pesé dernièrement. Balerdi et Rulli : rentré de sélection, Roberto De Zerbi n’a pas encore pris de décisions concernant les deux joueurs.

et : rentré de sélection, Roberto De Zerbi n’a pas encore pris de décisions concernant les deux joueurs. Weah : Revenus en forme, il postule également pour une place de titulaire sur ce match.

: Revenus en forme, il postule également pour une place de titulaire sur ce match. Vermeeren et Traoré : légères alertes en début de semaine, mais disponibles pour cette rencontre.

et : légères alertes en début de semaine, mais disponibles pour cette rencontre. Emerson : encore légèrement en retrait sur le plan physique, il intègre cependant le groupe et représente une option supplémentaire.

Un OM revigoré pour viser plus haut

Avec enfin un effectif presque au complet, l’OM aborde une période charnière avec des ambitions ravivées. La profondeur du banc permettra à De Zerbi de consolider sa dynamique et d’envisager plusieurs systèmes de jeu sans sacrifier la qualité. L’intégration progressive des recrues offre des perspectives tactiques renouvelées avec un changement en défense notamment. Au-delà de Lorient, Marseille se positionne ainsi idéalement avant de basculer dans une phase déterminante, où chaque point comptera.

Difficile de ne pas sentir l’optimisme gagner la cité phocéenne. Entre effectif renforcé, concurrence retrouvée et ambitions intactes, tous les voyants sont au vert pour l’OM. Reste à convertir cet élan collectif sur le terrain, dès ce vendredi au Vélodrome.