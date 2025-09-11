Gardien et capitaine de l’ASSE, Gautier Larsonneur prolonge officiellement chez les Verts.

Déjà évoqué depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Gautier Larsonneur prolonge avec l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2028 ! Le gardien de 28 ans, Stéphanois depuis janvier 2023, ne cache pas sa joie : « Prolonger l’aventure dans ce magnifique club qu’est l’ASSE est une immense fierté pour moi. Je souhaite remercier la direction et les coaches Horneland et Bedenik pour cette confiance accordée. Tous ensemble, avec humilité et ambition, travaillons pour remettre ce club où il doit être. »

Larsonneur s’inscrit encore plus dans le projet de l’ASSE

Pour Eirik Horneland, l’entraîneur stéphanois, cette signature est une excellente nouvelle pour le club : « Nous sommes ravis que Gautier ait décidé de prolonger son contrat ici. Il fait preuve d’un grand professionnalisme, travaille dur au quotidien et est garant d’une certaine continuité dans l’équipe. Nous sommes convaincus qu’il continuera à progresser dans les années à venir. »

Avec cette prolongation, Larsonneur s’inscrit durablement dans l’histoire récente de l’ASSE et reste un symbole de stabilité et d’ambition pour les supporters, impatients de le voir guider l’équipe dans cette nouvelle étape de son projet sportif, tourné vers la remontée en Ligue 1.