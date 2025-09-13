Adrien Rabiot impressionne déjà l’AC Milan !

Le retour d’Adrien Rabiot en Italie n’est même pas encore officiel sur la pelouse que le milieu français fait déjà l’événement à Milanello. À peine arrivé de Marseille, le « Duc » séduit autant le staff que les supporters et son intégration ultra-rapide soulève déjà la question d’une première titularisation. Plongée dans l’effet immédiat Rabiot chez les Rossoneri, entre confiance affichée, attentes élevées et concurrence relevée.

Un come-back remarqué en Italie

Moins d’un an après avoir enflammé l’Orange Vélodrome, Adrien Rabiot pose à nouveau ses valises en Serie A. Son choix de revenir en Lombardie, suite à une saison mouvementée à l’OM, confirme le souhait du milieu tricolore de relever un défi d’envergure sous la tunique de l’AC Milan. Son arrivée suscite immédiatement la curiosité : si l’accueil fut moins tapageur qu’à Marseille, plusieurs tifosi rossoneri ont fait le déplacement pour l’accueillir, tout comme un important contingent de journalistes italiens devant l’aéroport puis à Milanello. Primaire, mais sincère, le premier message de Rabiot en dit long sur sa détermination : « Je suis très content d’être ici. Forza Milan ! » Première impression limpide, avant la conférence de présentation annoncée pour vendredi.

Accueil à Milan : entre curiosité et enthousiasme

L’environnement milanais n’a pas tardé à se montrer à la hauteur de ses ambitions. Les supporters présents ont affiché une attente teintée de respect envers ce joueur déjà expérimenté en Serie A, ayant porté la Juventus puis l’OM. Présente à ses côtés, sa mère et agent Véronique Rabiot a tenu à rassurer sur le choix du club en affirmant, devant les micros tendus, que Milan était « le premier choix » de son fils. Dès son premier contact avec les installations de Milanello, Rabiot a été soumis à l’effervescence du club : photographes présents, staff à l’observation, et coéquipiers prêts à accueillir un renfort de poids – notamment dans l’optique de côtoyer des cadres comme Luka Modrić, nouvelle légende du vestiaire rossonero.

Des tests physiques validés et un staff conquis

Sur le terrain, Adrien Rabiot n’a pas déçu. Les différents tests physiques effectués à Milanello ont confirmé un état de forme jugé déjà très avancé par le staff. Selon les analyses du club, « les résultats sont excellents », témoignant de l’intensité du travail mené sous De Zerbi à l’OM et de sa préparation express après l’été. Même si l’ancien Turinois doit encore retrouver le rythme d’un match complet, Allegri se montre déjà convaincu : son retour a été, selon le staff, « très convaincant dès les premières minutes ».

La relation privilégiée entre Massimiliano Allegri et Adrien Rabiot, qui s’était déjà affirmée à la Juventus, prend ici tout son sens : l’entraîneur toscan a explicitement souhaité le recrutement du Français, persuadé que son arrivée peut « élever considérablement le niveau » du système milanais. Un impact d’autant plus fort qu’il s’ajoute à l’expérience et à l’aura d’un Modric tout juste arrivé – sujet sur lequel la presse italienne ne tarit pas d’éloges, rappelant notamment les adieux émouvants de Luka Modric au Real Madrid.

Vers une titularisation immédiate contre Bologne ?

En dépit d’un temps d’acclimatation minimal, Adrien Rabiot n’est pas à exclure du onze de départ dès dimanche face à Bologne. Son dynamisme et son état frais ont tellement impressionné le staff que l’hypothèse d’une titularisation prend de l’épaisseur. Officiellement, Allegri n’a encore rien tranché, devant la concurrence féroce qui règne dans l’entrejeu : Fofana, Loftus-Cheek et l’immortel Modrić étant tous candidats à une place de titulaire.

Plusieurs options sont donc sur la table : voir Rabiot d’entrée de jeu sur le côté gauche du milieu, ou, en fonction de sa familiarité avec les automatismes collectifs, le laisser débuter sur le banc pour basculer vers un 3-5-2 plus classique. Quelle que soit la décision, la présence d’un leader comme Rabiot offre déjà de nouvelles perspectives dans l’entrejeu, en soutien d’une attaque dorénavant emmenée par Gimenez et Pulisic.

Une nouvelle ère pour Rabiot et le Milan

L’ambiance générale à Milanello est déjà teintée d’optimisme. Rabiot lui-même a affirmé à ses dirigeants se sentir prêt, une assurance validée par ses prestations lors de ses premiers entraînements. Plus qu’un simple renfort, l’ex-Marseillais incarne un vent nouveau, symbolisant la confiance et la détermination voulues par le club pour franchir un cap tant en Serie A qu’en Europe.

La saison s’annonce donc palpitante, entre ambition individuelle et volonté collective. Si Adrien Rabiot parvient à confirmer ces premières promesses sur la pelouse, l’AC Milan pourrait avoir trouvé le moteur qui stabilisera un milieu de terrain à la fois expérimenté et complet – d’autant qu’avec la présence de Modric, dont le transfert officiel à l’AC Milan a marqué le mercato, chaque match du Milan s’annonce comme un concentré d’expérience et de talent.

Pour Milan et Rabiot, le chemin s’ouvre déjà sous le signe de la confiance retrouvée. L’impact du « Duc » sur l’entrejeu sera assurément un des grands feuilletons à suivre cette saison en Serie A, alors que le club vise une place sur le podium… et bien plus encore. Les supporters milanais peuvent y croire : la passion est déjà de retour.