Le groupe convoqué par Eirik Horneland pour le match de l’ASSE face à Clermont.

Ce samedi à 20h, l’ASSE se déplace sur la pelouse de Clermont pour la 5e journée de Ligue 2. Et le groupe convoqué par Eirik Horneland est assez amoindri. Dennis Appiah, Ebenezer Annan et Aïmen Moueffek sont indisponibles. Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, qui étaient incertains, font finalement partie du groupe, tout comme Igor Miladinovic et Ben Old, de retour. En revanche, Zuriko Davitashvili manque aussi à l’appel. Maçon et Batubinsika, eux, ne sont pas retenus malgré leur réintégration à l’entraînement.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Bernauer, Ferreira, Lamba, Nadé, Stojkovic, Traoré – El Jamali, Gadegbeku, Jaber, Miladinovic, Tardieu – Boakye, Cardona, Duffus, Old, Stassin.