L’ASSE a mis au placard Paul Eymard, l’un de ses plus sûrs espoirs, depuis le début de l’été. Explications…

Apparu lors du premier match de préparation de l’ASSE en juin dernier contre Carouge, Paul Eymard, finaliste du dernier Euro U17, n’a plus rejoué sous le maillot vert, depuis, à l’instar de Djylian N’Guessan, l’autre grand espoir stéphanois de la génération 2008. Mais si N’Guessan revient de blessure, Eymard ne souffre d’aucun pépin physique. La raison de son absence est liée à sa situation contractuelle. Le milieu de terrain est en fin de contrat stagiaire et il rechigne à parapher le premier contrat professionnel proposé par ses dirigeants.

L’ASSE prête à faire un effort

De fait, afin de ne pas valoriser un joueur qui refuse de lier son avenir au club, l’ASSE a décidé de le placardiser. Eymard ne joue donc plus ni en équipe première ni avec la réserve. Pourtant, la volonté du joueur est de poursuivre sa carrière en Vert, ce que nous a confirmé son entourage. Mais l’agent et le père du milieu de terrain refusent les conditions proposées jusqu’ici par l’ASSE, très éloignées de celles formulées par l’Inter Milan et Manchester United. L’Inter, avec son milieu de terrain vieillissant, ont leurs faveurs. Mais alors que la situation s’enlisait, l’ASSE est revenue avec une proposition revue à la hausse et cela pourrait changer la donne. Les discussions ne sont en tout cas plus au point mort, les deux parties ayant semble-t-il pris conscience qu’il était dans leur intérêt de trouver un accord. Et dans celui du joueur, qui sera majeur en janvier et n’aspire qu’à une chose : jouer. Si possible sous le maillot vert.