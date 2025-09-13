ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter le Clermont Foot
William Tertrin
13 septembre 2025
Voici les compos officielles du match entre le Clermont Foot et l’ASSE.
Ce samedi, pour la 5e journée de Ligue 2, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Clermont Foot. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par le duo Sébastien Mazeyrat – Grégory Proment et Eirik Horneland. Coup d’envoi à 20 heures au stade Gabriel-Montpied.
Les compos officielles
CF63 : Guivarch – Konaté, Caufriez, Salmier (cap), Boto – Gastien, Astic – Camblan, Fakili, Bamba – Saïd.
ASSE : Larsonneur (cap) – Ferreira, Lamba, Nadé, Bernauer – Jaber, Gadegbeku, Tardieu – Old, Cardona, Boakye.