ASSE : les Verts reprennent leur place de leader à Clermont, avec le premier but de Stassin

Ce samedi, l’ASSE a renoué avec la victoire en venant s’imposer sur la pelouse du Clermont Foot (1-2). Lucas Stassin, entré à la mi-temps, a été doublement décisif.

Le match entre Clermont et Saint-Étienne commençait fort dès la 3e minute. Sur le côté gauche, Boto éliminait Ferreira et centrait puissamment. Camblan, bien placé dans la surface, frappait du gauche, mais Larsonneur réalisait un superbe arrêt d’entrée qui maintenait les Verts dans le coup. À la 44e minute, Clermont trouvait finalement la faille. Pour sa première apparition, Camblan profitait du laxisme de la défense stéphanoise pour rentrer vers l’axe et glisser une frappe croisée du gauche, à ras de terre, qui trompait Larsonneur. Pas idéal avant la pause pour les hommes d’Horneland.

Stassin passeur puis buteur

Mais, au retour des vestiaires, l’ASSE réagissait rapidement avec les entrées de Stassin et Miladinović. À la 52e minute, Stassin se montrait déjà décisif et fixait la défense avant de servir Boakye dans l’axe. L’attaquant ouvrait son pied droit et profitait de l’anticipation de Guivarch pour égaliser. Trois minutes plus tard, Cardona servait Jaber à l’entrée de la surface. Ce dernier déclenchait une frappe puissante du droit, mais trop centrée pour inquiéter vraiment Guivarch, qui repoussait le ballon.

Enfin, à la 62e minute, Saint-Étienne prenait enfin l’avantage. Cardona débordait à droite et envoyait un centre fort à ras de terre. Stassin, idéalement placé à bout portant, reprenait de près. Sa frappe laissait Guivarch impuissant et offrait à l’attaquant son premier but de la saison, devant un parcage stéphanois fou de joie. Malgré une frayeur avec l’ouverture du score, l’ASSE renoue avec la victoire et reprend seule la place de leader (11 points). Prochain match face à Reims pour un choc dans le Chaudron, samedi prochain (20h).

Les buts stéphanois en vidéo