OM : coup dur, Nayef Aguerd forfait contre le Real Madrid
ASSE : un nouveau numéro 6 chez les Verts ! 

Maxime Bernauer a fait son retour dans le onze de départ lors d'ASSE-Grenoble.
Bastien Aubert
15 septembre 2025

L’AS Saint-Étienne poursuit sa quête d’équilibre au cœur du jeu, dans un contexte de renouveau et d’incertitudes. Au sortir d’une intersaison mouvementée, c’est désormais Maxime Bernauer qui hérite du rôle de sentinelle, avec le maillot floqué du numéro 6. Un choix fort, hautement symbolique, qui pourrait bien marquer un point tournant pour les ambitions des Verts en Ligue 2.

Un milieu de terrain en reconstruction

Depuis le départ de Benjamin Bouchouari, le milieu stéphanois cherchait son nouveau chef d’orchestre. La vente du talent marocain a laissé un vide tactique important, accentué par l’incertitude autour de l’avenir de Pierre Ekwah. Eirik Horneland a tenté plusieurs formules pour stabiliser l’entrejeu, avec Mahmoud Jaber peinant à s’imposer et le jeune Luan Gadegbeku alternant entre fulgurances et moments plus délicats.

Face à ce casse-tête, l’ASSE s’est tournée vers une solution interne, misant sur l’expérience et la polyvalence de son effectif. Cette reconstruction s’inscrit dans la volonté du staff de ne rien laisser au hasard, en s’appuyant sur des profils capables d’apporter de la solidité et une vraie qualité de relance. Les supporters, marqués par les adieux de Benjamin Bouchouari à l’ASSE, attendent désormais une réponse collective pour tenir le cap dans cette Ligue 2 exigeante.

Maxime Bernauer, un profil polyvalent et expérimenté

Arrivé en provenance du Dinamo Zagreb, Maxime Bernauer s’illustre d’abord comme un défenseur central solide, capable d’évoluer aussi bien à droite qu’en sentinelle devant la défense. À 25 ans, il compte déjà plus de soixante matchs en Ligue 2 et affiche une valeur marchande stable à 2 millions d’euros depuis un an. Son parcours est marqué par une progression régulière, entre Le Mans, Paris FC, la Croatie et désormais le Chaudron stéphanois.

Bernauer n’a pas été épargné par les pépins physiques en début de saison (blessure à la cuisse), mais il a signé un retour remarqué face à Grenoble. Utilisé comme dépanneur, il a déjà endossé plusieurs missions tactiques, sur le flanc gauche ou dans l’axe, en fonction des absences (Ebenezer Annan, Dennis Appiah). Son profil allie robustesse, lecture du jeu et capacité à relancer proprement, des qualités essentielles pour le poste de numéro 6.

  • Expérience avérée en Ligue 2
  • Polyvalence : central, latéral droit, milieu défensif
  • 26 apparitions au poste de sentinelle dans sa carrière
  • Bonne capacité de relance et duels aériens

Un choix fort du staff stéphanois

En attribuant le numéro 6 à Maxime Bernauer, l’AS Saint-Étienne envoie un message clair : la confiance est placée en un joueur qui connaît déjà les exigences du championnat. Eirik Horneland, coach réputé pour sa gestion des jeunes et sa recherche d’équilibre collectif, n’a pas écarté l’idée de repositionner Bernauer en sentinelle dès cette saison.

Cet ajustement tactique répond à une réalité : pour exister dans la densité de la Ligue 2, l’ASSE se doit de sécuriser son milieu, tout en gardant la flexibilité d’une première relance maîtrisée. L’usage du numéro 6 vacant constitue un signal fort à destination du groupe et de ses supporters, renforçant l’idée d’un projet cohérent et adapté à la Ligue 2. Le choix de Bernauer porte aussi la marque d’un staff à l’écoute, capable d’innover dans des moments charnières.

Côté perspective, voir Bernauer préserver l’équilibre tout en dictant les premières passes ouvre des horizons plus ambitieux pour les Verts. La victoire à Clermont, symbole de cette nouvelle ère, le prouve : le collectif gagne en sérénité et en rigueur défensive, deux ingrédients majeurs de toute remontée au classement.

Une nouvelle dynamique pour les Verts ?

En s’appuyant sur l’intelligence tactique et la polyvalence de Maxime Bernauer, l’ASSE se dote d’un atout supplémentaire dans l’entrejeu. La décision du staff pourrait bien s’avérer déterminante alors que la saison s’intensifie et que chaque point compte dans la course à la montée.

Pour Bernauer, une nouvelle page s’ouvre, synonyme de responsabilités accrues et d’un rôle cœur du jeu. Pour les Verts, l’horizon se dégage, avec la promesse d’une stabilité retrouvée et d’objectifs toujours plus élevés en Ligue 2. Un défi collectif où la confiance accordée au nouveau numéro 6 du Forez pourrait bien faire toute la différence.

ASSELigue 2
#A la une#AVANT-MATCH

