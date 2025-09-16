Après une victoire arrachée dans la douleur sur la pelouse de Clermont (2-1), c’est moins le contenu du match qui a fait parler que l’ambiance en dehors du terrain. Huss Fahmy, représentant de la direction, avait pris la parole avant le coup d’envoi, tentant d’apaiser l’atmosphère et de rappeler les ambitions vertes. Mais la prestation collective n’a pas suffi à faire oublier la tension grandissante autour du club. Dans ce contexte bouillant, la réaction de Patrick Guillou n’a pas manqué de faire sourire et grincer des dents.

Un succès difficile à Clermont et une intervention remarquée

À Clermont, l’AS Saint-Étienne a décroché les trois points, mais quel calvaire… “Le pire match de la saison”, n’a pas hésité à glisser le coach. Avant même le coup de sifflet final, c’est Huss Fahmy lui-même qui s’est chargé d’allumer la mèche, micro en main, distillant un discours corporate bien huilé, alignant des mots comme “humilité” et “ambition”. Une opération communication qui rappelle les grandes ambitions de Kilmer Sports à l’ASSE avec Huss Fahmy (en savoir plus ici). Mais dans les tribunes, une partie des supporters n’a pas été dupe : la patience du “peuple vert” a des limites.

Guillou : entre ironie et analyse piquante

Jamais avare d’une pique, Patrick Guillou a dégainé l’ironie dans Le Progrès. Moqueur, il a dressé la liste “parfaite” : le plus gros budget de Ligue 2, le meilleur effectif, un actionnaire puissant, un technicien que l’Europe envie et, bien sûr, le public le plus fidèle. “Heureusement ! Sinon, il faudrait s’inquiéter…” a-t-il lancé, évoquant aussi la conférence “PowerPoint” pleine de termes à la mode, comme “synergie” et “résilience”. Derrière la formule, un message clair : l’écart se creuse entre la communication institutionnelle, rodée, et le ressenti terrain, beaucoup plus mitigé.

L’ASSE sous pression : effectif, ambitions et attentes des supporters

La tension autour du club grandit. Si l’effectif affiche des CV attrayants, la réalité du terrain rappelle que le collectif peine encore à convaincre, malgré le soutien inconditionnel des tribunes. Les supporters, lucides sur la situation, attendent d’autres signaux que des discours pour espérer (re)voir l’ASSE se battre pour la montée. La quête de Huss Fahmy pour renforcer l’effectif de l’ASSE (dossier à explorer) reste plus que jamais cruciale.

L’ASSE avance donc sur un fil : communication léchée côté dirigeants, attentes concrètes côté vestiaire et public. La prochaine sortie permettra-t-elle d’ancrer enfin une dynamique positive ou, au contraire, d’alourdir une ambiance suspendue ? Les prochains rendez-vous s’annoncent décisifs pour l’équilibre fragile d’un club qui n’a jamais eu la langue dans sa poche, mais qui doit désormais agir, plus que séduire.