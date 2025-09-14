Huss Fahmy, bras droit d’Ivan Gazidis à l’ASSE, s’est exprimé en marge de la victoire de l’ASSE à Clermont. Son discours se veut à la fois humble et ambitieux.

Troyes et le Red Star lui étant passés devant, l’ASSE avait besoin de s’imposer à Gabriel Montpied pour récupérer son fauteuil de leader et elle l’a fait avec un succès renversant (2-1). Les Verts sont seuls en tête de la L2 après 5 journées avec 11 points (dont 7 pris à l’extérieur) et la meilleure attaque avec 11 buts marqués, avant d’affronter samedi prochain un des outsiders du championnat, le Stade de Reims.

Au micro du diffuseur, Huss Fahmy, homme fort de Kilmer Sports au sein du board stéphanois, s’est exprimé sur ce début de saison prometteur et le projet KSV. « On verra en fonction des résultats si le Mercato a été un succès, a-t-il expliqué. Nous sommes satisfaits du travail effectué mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce que nous souhaitons c’est créer une force collective fiable qui avance dans les intérêts de l’équipe et de l’AS Saint-Étienne. C’est un projet commun depuis le début. Nous avions déjà de très bons joueurs, nous en avons ajouté des nouveaux, de même qu’au niveau des membres du staff avec de nombreuses arrivées cet été. Maintenant tout ce petit monde doit travailler dur, pour que collectivement nous avancions autour du projet. Le collectif c’est le plus important. »

Fahmy ravi de l’implication d’Horneland et des joueurs

Et au bras droit d’Ivan Gazidis d’ajouter… « Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps et il faudra du temps pour que tout se mette en place. Ce début de saison est positif, je sens le groupe et le coach impliqués. Il y a une volonté mutuelle de progresser tous ensemble, joueurs, staff et dirigeants. » Mais pas question pour Fahmy de s’enflammer… « Il faudra rester humble pour performer en Ligue 2 et garder confiance en nous et en nos forces. Le projet reste ambitieux malgré la descente, nous sommes vraiment chanceux d’avoir ce club quand on regarde de près son histoire et la ferveur qu’il génère, la place qu’il occupe dans le football français et européen. C’est une grande opportunité pour nous, on se doit donc d’avoir des ambitions. »