Arrivé il y a un an, le milieu offensif ghanéen est en train de s’imposer à l’ASSE après une première saison difficile.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Wolfsberger, petit club autrichien, Augustine Boakye (24 ans) n’a pas beaucoup fait parler de lui la saison dernière. Régulièrement blessé, le milieu offensif n’avait disputé que 17 matches. Il avait inscrit 2 buts et n’avait délivré aucune passe décisive. Et cette saison, en 5 matches de L2, Boakye fait déjà mieux puisqu’il compile 2 buts et 3 passes décisives.

Boakye sur le podium des meilleurs joueurs de Ligue 2

Encore buteur le week-end dernier à Clermont (2-1), le natif de Bompata est récompensé du travail athlétique réalisé cet été durant ses vacances. Avec une note de 7,52/10, le numéro 20 de l’ASSE est sur le podium des meilleurs joueurs de L2 depuis le début de saison selon Sofascore, derrière le gardien nancéien Enzo Basilio (7,80) et le défenseur troyen Adrien Monfray (7,58). Pas mal, pour un joueur considéré comme un flop il y a encore quelques semaines…