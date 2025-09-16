C’était une piste sérieuse du mercato estival et un dossier qui avait enflammé l’actualité de l’Olympique de Marseille : Joël Ordoñez, le solide défenseur central équatorien de 21 ans, était alors considéré comme la recrue idéale pour renforcer l’arrière-garde olympienne. Mais l’histoire a pris une toute autre tournure.

L’été des tensions

Courtisé avec insistance par l’OM, Ordoñez était allé jusqu’à sécher l’entraînement avec Bruges pour forcer son départ vers la Canebière. Un bras de fer qui avait semé la discorde en interne et laissé entrevoir une issue favorable aux Marseillais. Finalement, le Club Bruges avait résisté, refusant de céder l’un de ses plus grands espoirs défensifs.

Un avenir scellé en Belgique

La rumeur d’un retour de flamme cet hiver existait bel et bien, d’autant que l’OM continue de surveiller de près le marché des défenseurs. Mais Bruges a coupé court aux spéculations : Ordoñez a prolongé son contrat jusqu’en 2029, preuve de la confiance placée en lui et d’une volonté claire de le verrouiller pour plusieurs saisons.

Marseille regarde ailleurs… pour l’instant

Cette prolongation ferme la porte à un transfert à court terme, d’autant plus que l’OM vient de renforcer sa charnière centrale avec deux recrues de poids : Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. L’arrivée de ces internationaux change la donne, même si le dossier pourrait revenir sur la table l’été prochain, en cas de départ de Léonardo Balerdi.

En attendant, Joël Ordoñez restera loin de Marseille. Le “successeur naturel” de Balerdi a choisi de poursuivre son aventure en Belgique, laissant l’OM tourner la page… du moins provisoirement.