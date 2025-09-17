L’ancien star brésilienne du PSG pourrait rejoindre le club de Sepahan, en Iran.

Le club iranien du Sepahan SC envisage de nommer Ronaldinho au poste de conseiller sportif, selon le média iranien Estedade Football. L’ancienne star brésilienne du PSG, du FC Barcelone et du Milan AC est pressentie pour rejoindre l’encadrement du club basé à Ispahan, afin d’apporter son expertise technique et son aura internationale.

A 45 ans, Ronaldinho en route pour Sepahan ?

Cette arrivée marquerait le grand retour de Ronaldinho dans le monde du football en dehors du Brésil et un tournant majeur dans la trajectoire du Ballon d’Or 2005, champion du monde 2002 et vainqueur de la Ligue des champions 2006), à 45 ans. A suivre…