Il sait qui va décrocher le Ballon d’Or 2025, sûr de son coup…

Invité à donner sa liste de ses six favoris au Ballon d’or, dont la cérémonie se tiendra le 22 septembre au théâtre du Châtelet, Thierry Henry n’a pas fait dans le détail. Avant lui, Jamie Carragher, l’ancien international britannique a glissé ses six noms. Ceux d’Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, grands favoris, mais aussi d’Achraf Hakimi, de Kylian Mbappé, Raphinha et Mohamed Salah.

Il milite à fond pour Dembélé

« C’est très différent de la mienne », a commenté Thierry Henry, qui a ensuite décidé de citer six fois le nom d’Ousmane Dembélé ! « On peut parler de beaucoup de joueurs mais pour moi, il va l’avoir. Je me souviens avoir dit contre City, que s’il trouve un moyen de finir ce qu’il commence, il sera le meilleur du monde. Et cette année, je pense qu’il va être couronné meilleur du monde. »

Dembélé, champion d’Europe avec le PSG, a marqué 35 buts et délivré 16 passes décisives en 53 rencontres, toutes compétitions confondues, la saison passée.