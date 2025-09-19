Intronisé à Benfica, José Mourinho s’est payé son ancien club. Qui vient de lui répondre, sèchement.

José Mourinho, licencié par Fenerbahçe dans la foulée d’une élimination cuisante face au Benfica en Ligue des champions, suscite aujourd’hui doutes et spéculations après son arrivée, désormais officielle, à Benfica. À Istanbul, le président Ali Koç a laissé entendre que le “Special One” aurait tout manigancé pour reprendre les commandes du club lisboète, juste après l’éviction de Bruno Lage. « J’ai eu tort d’aller à Fenerbahçe, lui a répondu Mourinho hier soir. Ce n’était pas mon niveau culturel. Ce n’était pas mon niveau en termes de football, ce n’était tout simplement pas à ma hauteur. Et entraîner Benfica, c’est revenir à mon niveau, et mon niveau, c’est d’entraîner les plus grands clubs du monde».

« Mourinho devrait payer une compensation à Fenerbahçe »

Ali Koç a réagi illico, dans NOW. «Le départ de Mourinho a été une décision difficile pour moi. C’était comme un membre de la famille. Il a dit que venir ici était une « erreur ». Je pense que c’était une mauvaise décision pour les deux parties. Tous nos joueurs qui ont brillé lors de la saison à 99 points (saison 2023/2024, avant l’arrivée du Portugais) ont régressé avec lui. Je le lui ai dit aussi».

Dans les colonnes de Milliyet, le journaliste Atilla Gökçe s’est payé le Portugais. « Mourinho devrait payer une compensation à Fenerbahçe. Sa carrière ne se résume pas à ses succès footballistiques, mais à ses déceptions et à ses échecs. Il est incapable de collaborer avec les entraîneurs et les joueurs qu’il entraîne. Il ne parvient pas à les convaincre. Et son style de jeu n’est pas apprécié des supporters. » Et bing !