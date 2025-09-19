ASSE – Stade de Reims : le groupe des Verts est tombé, avec Davitashvili de retour et un milieu écarté
Laurent Hess
19 septembre 2025
18 joueurs sont convoqués par Horneland pour ASSE-Reims.
Eirik Horneland a communiqué le groupe qui affrontera Reims demain soir. Incertains, Zuriko Davitashvili et Mahmoud Jaber sont présents.
Gadegbeku out
A noter aussi les retours de Dennis Appiah et Ebenezer Annan. En revanche, Luan Gadegbeku est absent. Le jeune milieu fait les frais des retours et de ses dernières prestations assez mitigées.