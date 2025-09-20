À la veille du Classico contre l’OM, le PSG pourrait être privé d’un de ses jeunes talents offensifs. Selon l’insider Djamel, Bradley Barcola ressent une légère fatigue musculaire et n’a participé qu’à une partie de l’entraînement du jour, laissant planer le doute sur sa disponibilité pour la rencontre au Vélodrome.

Nouveau coup dur pour le PSG ! Bradley Barcola, déjà très en vue cette saison, est incertain face à l’OM. Sa capacité à percuter, à déborder et à créer des occasions est précieuse pour le PSG, surtout contre une équipe marseillaise en pleine confiance sous Roberto De Zerbi. Une absence du jeune attaquant pourrait obliger Luis Enrique à réajuster son plan de jeu et à chercher d’autres options pour garder la menace offensive intacte.

Le coach du PSG devra surveiller de près l’état de forme de Barcola dans les prochaines heures. S’il ne peut pas risquer de jouer, des alternatives seront encore plus sollicitées pour porter l’attaque parisienne. Ce léger souci physique met également un peu de pression sur le reste du groupe, car le Classico est une rencontre où chaque joueur compte.

Pour les supporters parisiens, la participation de Barcola sera un point à suivre avec attention. Sa présence pourrait faire la différence face à l’OM et offrir à Luis Enrique plus de solutions offensives pour tenter de dominer un Vélodrome toujours chaud et bruyant.