Alors que l’OM et le PSG s’apprêtent à s’affronter dimanche soir, la météo pourrait jouer les trouble-fêtes. Selon Météo France, de violents orages sont attendus en début de soirée à Marseille, avec de fortes pluies susceptibles de perturber le déroulement du match programmé à 20h45.

Au siège de la LFP, la menace d’un report n’est pas totalement écartée. La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour l’instant confirmé le maintien de la rencontre, mais a rappelé que « si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être amenée à évoluer ». Ce contexte ajoute une pression supplémentaire sur les deux équipes et sur les supporters, qui pourraient voir leur Classico perturbé par les éléments. Les spectateurs présents au Vélodrome et les téléspectateurs devront rester attentifs aux annonces officielles dans les heures précédant le coup d’envoi. Si la rencontre se déroule malgré la météo, il faudra alors compter sur un terrain potentiellement détrempé, ce qui pourrait influencer le style de jeu et les stratégies de Roberto De Zerbi et Luis Enrique.

Nouveau ritiro à l’OM !

Par ailleurs, un communiqué de l’OM annonce un nouveau ritiro dès lundi prochain ! « Après le succès du stage de cohésion à Rome la saison dernière, le club a décidé de renouveler l’expérience. L’équipe repart dans la capitale italienne pour quelques jours de travail collectif à partir de lundi prochain, mêlant entraînements, ateliers en groupe et moments de vie. Ce stage s’inscrit pleinement dans la philosophie des dirigeants et de l’entraîneur qui voient dans ces rassemblements l’occasion idéale de souder le vestiaire et d’intégrer les nouveaux arrivants. L’édition précédente avait été unanimement saluée par les joueurs et le staff pour son impact sur la dynamique collective. En capitalisant sur ce qui avait fonctionné la saison dernière, ce nouveau séjour à Rome vise à consolider les liens naissants et les automatismes déjà existants dans l’effectif. »