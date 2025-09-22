OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique
ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Amiens avec un gros retour

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
22 septembre 2025

Le groupe de l’ASSE pour affronter l’Amiens SC ce mardi à 20h30.

Ce mardi à 20h30, l’ASSE se déplace sur la pelouse d’Amiens. Le groupe d’Eirik Horneland vient d’être dévoilé, avec le retour d’Aïmen Moueffek au milieu de terrain. En revanche, le latéral droit João Ferreira est encore trop court. Parmi les autres absences, Luan Gadegbeku sera indisponible trois à cinq semaines pour une blessure à la cheville, Djylian N’Guessan est parti avec l’équipe de France U20 pour la Coupe du Monde au Chili, Pierre Ekwah est toujours en arrêt maladie, tandis que Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont toujours écartés.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Bernauer, Lamba, Nadé – El Jamali, Jaber, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

