ASSE : Jean-Michel Aulas flatte Kilmer Sports et plus particulièrement un dirigeant !
L'ASSE frappe un grand coup à Amiens, les notes des Verts

La joie de Florian Tardieu et de ses partenaires après le but à Amiens.
Raphaël Nouet
23 septembre 2025

Grâce à un but de Lucas Stassin en fin de rencontre, l’ASSE s’est imposée sur la pelouse d’Amiens (1-0), 5e au coup d’envoi. Elle conserve ainsi sa première place au classement.

L’AS Saint-Etienne s’attendait à devoir batailler, ce soir à Amiens, et ça n’a pas manqué. Face à une équipe picarde qui joue vraiment bien et a de sérieux atouts devant, les hommes d’Eirik Horneland ont dû s’employer. Mais leur supériorité, notamment offensive, a fini par faire la différence. Un exploit solitaire de Zuriko Davitashvili, conclu par Lucas Stassin, deux joueurs trop forts pour la division, ont permis aux Verts de remporter un cinquième succès en sept matches et de conserver la tête de la Ligue 2. Voici les notes.

Larsonneur (6) : vigilant sur les rares tentatives directes amiénoises, il avait anticipé la mauvaise passe en retrait de Bernauer et suffisamment gêné Averlant. Typiquement le genre de match où il faut rester concentrer malgré la grosse possession de son équipe. Il l’a très bien fait.

Bernauer (5) : capable de réaliser une transversale de 80 mètres dans les pieds de Stassin et de quasiment offrir l’ouverture du score sur une passe en retrait de la poitrine mal dosée… Il a soufflé le chaud et le froid mais on ne peut pas lui reproche un manque d’investissement. Il a beaucoup arpenté son couloir et s’est beaucoup battu !

Lamba (5) : il a failli ouvrir le score en première période d’une tête sur un corner. Mais sa tentative a frôlé la lucarne. Son duo avec Nadé a parfois été malmené par le jeu rapide des Picards et leurs appels croisés. Contre bien une frappe amiénoise à la 81e.

Nadé (5) : a frôlé la correctionnel en seconde période sur une intervention limite sur Lobry. Pas à l’aise avec la rapidité des Amiénois.

Annan (4) : trop timide, il n’a montré aucune complémentarité avec Davitashvili. Mais peut-être avait-il pour consigner de rester dans son couloir pour marquer Lutin. Mal placé sur le dernier débordement de ce dernier, à la 93e, qui abouti à une tête dangereuse de Lobry.

Miladinovic (5) : on attendait mieux après son chef d’oeuvre face à Reims. Le Serbe a une super technique mais on ne le sent pas encore synchrone avec ses partenaires. Remplacé par Moueffek à la 72e.

Jaber (6) : l’Israélien n’a clairement rien à faire en Ligue 2. Il déborde d’activité, gratte beaucoup de ballons, oriente bien le jeu, propose toujours des solutions de passes, n’hésite pas à se projeter vers l’avant…

Tardieu (5) : pas son match le plus abouti. Mais difficile d’exister à côté de Jaber. Son rôle est clairement de combler les trous que peut laisser l’Israélien par son activité et le Serbe par son inexpérience.

Boakye (5) : un super début de match marqué par un geste technique de haut niveau avec aile de pigeon suivie d’une touche de l’épaule pour faire un double coup du sombrero. Il s’est beaucoup démené en première période mais l’a payé en seconde car on l’a beaucoup moins vu. Remplacé par Old à la 88e.

Stassin (6) : un poteau en première période, deux autres occasions franches et un but de renard sur le poteau de Davitashvili. Il aurait pu aussi doubler la mise d’une frappe du gauche enroulée dans les arrêts de jeu. Le Belge est un danger permanent. A l’instar de Jaber, il n’a rien à faire en Ligue 2 et le prouve maintenant qu’il est remis de son opération estivale.

Davitashvili (6) : l’inverse de Boakye. Frustrant en première période, plus inspiré en seconde. C’est lui qui permet à l’ASSE d’ouvrir le score à la 78e. Il frappe un coup franc dans le mur, un partenaire récupère, lui transmet la balle et le Géorgien part en dribbles dans la surface avant d’expédier une frappe contrée qui touche le poteau pour finalement arriver sur Stassin. Comme quoi, quand il veut… Le problème, c’est qu’il ne veut pas tout le temps ! Il gagnerait aussi à économiser les gestes d’énervement à l’encontre de ses partenaires.

