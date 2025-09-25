Ancien joueur de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso continue toujours de suivre son ancien club, et espère qu’il remontera très vite.

Passé par l’AS Saint-Étienne entre 2020 et 2023 (18 buts et 13 passes décisives en 60 matchs), Jean-Philippe Krasso n’a pas totalement coupé le cordon avec le Forez. Aujourd’hui attaquant du Paris FC, l’international ivoirien garde un lien affectif avec les Verts et ne cache pas son espoir de les revoir rapidement en Ligue 1.

Krasso suit toujours l’ASSE

Dans une interview accordée à TOP Mercato, l’ancien Stéphanois a reconnu suivre encore son ex-club : « Oui, je suis leurs matchs de temps en temps. Je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas trop le foot. Mais, à chaque fois que j’ai l’occasion de suivre l’ASSE, je le fais. Mon fils est né à Saint-Etienne, et ça crée des liens. Lui est supporter de ce club à vie. »

Témoin de la relégation douloureuse des Verts en 2022 (il était prêté à Ajaccio), Krasso avoue avoir été surpris par cette descente, avant de retrouver de l’optimisme face au projet actuel : « J’espère qu’ils vont remonter cette saison car le football français a besoin d’un club comme Saint-Etienne. La descente en Ligue 2, je ne m’y attendais pas. J’étais de tout cœur avec eux en espérant qu’ils allaient se sauver. Maintenant, ils ont fait un bon mercato qui pourrait permettre aux Verts de retrouver la Ligue 1. J’ai encore des amis là-bas, j’ai passé trois bonnes années à l’ASSE. J’ai des liens à vie avec ce club. »

« Avec Stassin, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2 »

Interrogé sur l’avant-centre belge Lucas Stassin, déjà décisif en ce début de saison (4 buts et 1 passe décisive), Krasso n’hésite pas à encenser son successeur sur le front de l’attaque : « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts. C’est un attaquant complet ! Il est rapide, a une bonne frappe de balle et est très intelligent dans ses déplacements. Avec lui, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2. Il a déjà marqué une dizaine de buts en Ligue 1 la saison dernière. C’est un bon joueur qui participe au jeu, je l’aime beaucoup. »